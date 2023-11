Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ölspur entpuppt sich als Unfallflucht

Jena (ots)

Schöngleina: Donnerstagmorgen, 08 Uhr, erging vorerst die Information, dass auf der Landstraße zwischen Schöngleina und Bad Klosterlausnitz, auf Höhe des Abzweiges nach Scheiditz, eine Ölspur sei. Bei der Beseitigung der Freiwilligen Feuerwehr jedoch fand man Spuren, welche Rückschlüsse auf einen Verkehrsunfall zuließen. Bei der folgenden Aufnahme kam ans Licht, dass ein noch unbekanntes Fahrzeug ca. 1 Kilometer nach dem Ortsausgang Schöngleina gegen einen Stein und fortfolgend gegen einen Baum manövriert wurde. In Folge dessen verursachte das verunfallte Fahrzeug eine Ölspur über mehrere hundert Meter. Zeugen, welche Hinweise zum ereigneten Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 299483/2023, zu melden.

