LPI-J: Garagen besprüht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Kurz vor 18 Uhr schlugen zwei Täter am Donnerstag einen 23-Jährigen in Eisenberg nieder. Der Mann war gerade auf der Hohen Straße unterwegs, als zwei Männer, 18 und 19 Jahre, von der Seite auf ihn zukamen. Unvermittelt traktierten diese gemeinschaftlich den 23-Jährigen mit Schlägen, vorrangig gegen den Kopf. Gegen die zwei namentlich bekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr