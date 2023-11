POL-F: 231114 - 2082 Frankfurt - Bockenheim: Queerfeindlicher Angriff - Anzeige durch Onlinewache

Frankfurt (ots) - (be) In der Nacht vom 13.11.2023 auf den 14.11.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Ladenlokal. Eine Streife des 4. Reviers nahm einen Täter auf frischer Tat fest; zwei sind noch flüchtig. In der Straße "Am Hauptbahnhof" warf das Einbrechertrio gegen 03:26 Uhr einen Gullydeckel durch die Schaufensterscheibe eines Reisebüros, welches auch ...

