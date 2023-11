Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231114 - 2081 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(be) In der Nacht vom 13.11.2023 auf den 14.11.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Ladenlokal. Eine Streife des 4. Reviers nahm einen Täter auf frischer Tat fest; zwei sind noch flüchtig.

In der Straße "Am Hauptbahnhof" warf das Einbrechertrio gegen 03:26 Uhr einen Gullydeckel durch die Schaufensterscheibe eines Reisebüros, welches auch Elektronik anbietet. Ein aufmerksamer Passant erkannte die Situation und alarmierte eine in der Nähe befindliche Streife der Polizei. Als diese am Ort des Geschehens eintraf, befand sich einer der Täter noch im Geschäft und verstaute gerade das Diebesgut in seiner Jacke. Die Polizeibeamten nahmen den 33-Jährigen umgehend fest. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er mangels Haftgründen entlassen.

Seine Mittäter befanden sich bereits außerhalb des Geschäfts und rannten beim Erblicken der Polizei schlagartig in Richtung "Kaiserstraße". Die anschließende Fahndung nach ihnen verlief erfolglos.

Der Festgenommene muss sich nun wegen Einbruchdiebstahls verantworten. Seine Mittäter sind weiterhin flüchtig. Insgesamt entstand durch den Diebstahl und die Beschädigungen ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 755-10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell