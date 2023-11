Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 17.11.2023, gegen 18:30 Uhr, und dem 18.11.2023, gegen 08:00 Uhr, ist es in der Adolph-Geyer-Straße in 07607 Eisenberg zu einer Sachbeschädigung an einem silbergrauen Dacia Duster gekommen. Hier schlugen der oder die unbekannten Täter die Heckscheibe des Personenkraftwagens auf unbekannte Weise ein. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saale-Holzland, Tel. 036428/ 640 in Verbindung zu setzen.

