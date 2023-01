Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Schlangenlinienfahrt Führerschein abgegeben

Brakel (ots)

Durch den Hinweis aufmerksamer Zeugen konnte ein betrunkener Fahrer durch die Polizei, im Anschluss an eine Alkoholfahrt, an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Am Freitagabend, 27.01.2023, gegen 19:45 Uhr erhielt die Polizei Höxter den Hinweis, dass zwischen den Brakeler Ortschaften Siddessen und Rheder ein grauer Volkswagen Geländewagen in Schlangenlinien Richtung Brakel fährt. Hierbei soll der Geländewagen im innerörtlichen Bereich in Rheder so weit nach links gefahren sein, dass mehrere entgegenkommende Autos abbremsen und auf den Gehweg ausweichen mussten. Im weiteren Verlauf fiel der Fahrer wiederholt durch seine unsichere Fahrweise auf, indem er immer wieder seinen Fahrstreifen verließ.

Der 27-jährige Fahrer wurde anschließend an seiner Wohnanschrift in Brakel angetroffen. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, ordnete die Polizei die Blutprobenentnahme an, stellte den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Das Verkehrskommissariat bittet nun darum, dass sich Zeugen des Vorfalls bei der Polizei melden. Insbesondere die Fahrzeugführer, welche in Rheder über den Gehweg ausgewichen sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05271/9620 mit der Polizei Höxter in Verbindung zu setzen. /buc

