Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl eines Anhängers

Wormstedt (ots)

In dem Zeitraum vom 16.11.2023 bis 17.11.2023 wurde ein mittels Anhängerschloss gesicherter Anhänger in Wormstedt in der Straße Zwischen den Wegen entwendet. Auf dem Anhänger befand sich zudem noch ein Baugerüst. Der 58-jährige Geschädigte, schätzte den Gesamtwert auf ca. 10.000 Euro.

Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

