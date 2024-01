Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schafe in Zaun verheddert und verendet - Zeugen zu Diebstahl gesucht

Aalen (ots)

Winnenden: Tote Schafe

Auf einer Weide zwischen Nellmersbach und Hertmannsweiler nahe zur B 14 wurden am Samstagmorgen (30.12.2023) zwei tote Schafe vorgefunden. Die beiden Tiere waren im Weidezaun verheddert und verendeten dort. Warum die Tiere in den Zaun liefen, ist unklar. Möglicherweise wurden sie durch freilaufende Hunde oder Silvesterböller aufgeschreckt. Die Polizei Winnenden bittet zur Klärung der Todesumstände um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter Tel. 07195/6940 entgegen. Grundsätzlich sollten Hundebesitzer ihre Tiere im Bereich von Tierweiden an die Leine nehmen, um derartige Situationen zu vermeiden.

Leutenbach: Spielgerät entwendet- Zeugen zu Vorfall gesucht

Kinder spielten am Sonntagabend (31.12.23) gegen 21.30 Uhr mit einem Spielzeugpferd in der Schafäckerstraße in Weiler zum Stein. Sie ließen das etwa ein Meter hohe Spielgerät auf der Spielstraße unbeaufsichtigt, als ein Autofahrer vorbeikam und das Spielgerät im Wert von 200 Euro einlud und entwendete. Bei dem Dieb soll es sich um einen ca. 50-jährigen Mann gehandelt haben, der Bauarbeiterkleidung getragen habe und mit einem Pkw BMW Kombi unterwegs gewesen sein soll. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell