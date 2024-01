Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kernen im Remstal: Beißvorfall - Seniorin von Hund schwer verletzt

Aalen (ots)

Eine 82-jährige Seniorin wurde am Donnerstagmittag von einem Hund schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in der Beinsteiner Straße. Die Seniorin war zu diesem Zeitpunkt zu Fuß unterwegs und habe den Informationen zufolge die Straßenseite zu einem Bekannten gewechselt, der mit einem Schäferhundmischling spazieren ging. Der Hund habe die Seniorin umgehend attackiert und mehrmals gebissen. Die schwer verletzte Frau wurde nach dem Vorfall vom alarmierten Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der näheren Umstände des Beißvorfalls bittet nun die Polizeihundeführerstaffel Schorndorf um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell