Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Bedrohung - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Fahrzeug durch Blechteil beschädigt

Kurz vor 20 Uhr am Mittwochabend befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Mercedes Benz die B 29 zwischen Westhausen und Aalen. Aufgrund der Dunkelheit übersah der 55-Jährige ein auf die Fahrbahn ragendes Blechteil, welches sich aufgrund starker Windböen von einer Schallschutzmauer gelöst hatte. Am Fahrzeug des 55-Jährigen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Aalen: Behördenmitarbeiter bedroht - Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 51-Jähriger wurde am Mittwochmittag von Beamten des Aalener Polizeireviers in Gewahrsam genommen, nachdem er einen Mitarbeiter des Rathauses beleidigt und bedroht hatte. Der 51-Jährige war gegen 13.15 Uhr bei dem 40-Jährigen aufgetaucht und hatte sich über eine offenbar noch nicht erbrachte Geldleistung seitens der Stadt beschwert. Anschließend soll er in seine Bauchtasche gegriffen haben, wo er ein Küchenmesser stecken hatte. Den Versuch, dieses eventuell zu ziehen, konnte der 40-Jährige verhindern. Als der 51-Jährige daraufhin festgehalten wurde, leistete er Widerstand und beleidigte den 40-Jährigen mehrmals. Nachdem er sich auch gegen die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten zur Wehr setzte und auch diese massiv beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedicht musste ein 31-Jähriger seinen Audi Q3 am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr auf der Südtangente anhalten. Ein 18-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW auf das stehende Fahrzeug auf. Der Fahranfänger verursachte dabei einen Sachschaden von rund 4000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 13.50 Uhr verursachte, als er einen Mercedes Benz beschädigte, der auf dem Parkplatz der St.-Anna-Virngrundklinik abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Stödtlen-Reelsweiler: Vorfahrt missachtet - 8000 Euro Schaden

An der Einmündung Lindenstraße / Rotachstraße / Talstraße missachtete eine 66-jährige VW-Fahrerin am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr die Vorfahrt eines 22-Jährigen, der ebenfalls mit einem VW unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Lorch: Von der Straße abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochabend ein Sachschaden von rund 12.500 Euro entstand. Mit seinem Seat Altona kam ein 61-Jähriger auf der B 29 zwischen den Abfahrten Waldhausen und Lorch-West nach rechts von der Straße ab, wo das Fahrzeug gegen die Leitplanken prallte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Mit seinem Mercedes Benz fuhr ein 27-Jähriger am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr auf den verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr in der Vorderen Schmiedgasse stehenden Mercedes eines 50-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1800 Euro.

Durlangen: Kellerfenster eingeschlagen

Am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde festgestellt, dass Unbekannte mit einer Axt das Kellerfenster eines derzeit leerstehenden Gebäudes im Kirchweg eingeschlagen haben. Außerdem versuchten die Unbekannten offenbar, die Haustüre aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell