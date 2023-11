POL-GÖ: (558/2023) Unfallflucht in Bremke - geparktes Auto möglicherweise nach Fußballspiel beschädigt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - (zk) Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten ist das AD Drammetal nunmehr wieder in Fahrtrichtung Halle befahrbar, die Sperrungen in Fahrtrichtung Osten wurden aufgehoben. Die Autobahnpolizei Göttingen bedankt sich für das Verständnis und wüscht eine gute Weiterfahrt ! Rückfragen bitte an: ...

mehr