Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Poststraße (16./17.10.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht in ein Wohnhaus in der Poststraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 8 Uhr versuchte der Unbekannte die Hauseingangstür aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. An der Tür entstand dadurch ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Einbrecher nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, entgegen.

