Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geplünderter Kaffeeautomat

Greiz (ots)

Greiz: Am Mittwoch (11.10.2023) zwischen 16:00 Uhr und 19:15 Uhr hebelte ein unbekannter Täter den Kaffeeautomaten in einer Bildungseinrichtung in der August-Bebel-Straße gewaltsam auf. Der Täter entwendete dabei einen unbekannten Geldbetrag und beschädigte den Automaten derart, dass ein Sachschaden im 4-stelligen Bereich entstand. Nach dem Diebstahl verließ der Täter vermutlich über ein Fenster im Obergeschoss das Gebäude und entkam unerkannt. Die Polizei Greiz (Tel. 03661 /6210) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer: 0266722/2023 (BF)

