LPI-G: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung der KPI Gera zum gesuchten Täter einer gefährlichen Körperverletzung

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 11.08.2023, kurz nach 08:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Ludwig-Hayne-Straße /Stauffenbergstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Mercedes (Fahrer 25) und einem Pkw VW (Fahrerin 37). An beiden Fahrzeugen entstand folglich Sachschaden. Die Fahrerin des Pkw VW wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr