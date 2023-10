Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche auf frischer Tat gestellt

Greiz (ots)

Greiz: Am 11.10.2023 gegen 23:40 Uhr bekamen die Beamten der Polizeiinspektion Greiz den Hinweis, dass Jugendliche im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße ein Verkehrszeichen entwendet haben. In der anschließenden Nahbereichsfahndung konnten die tatverdächtigen Jugendlicher im Bereich der Tanndorfbrücke aufgenommen werden. Schon bei der Anfahrt war für die Beamten sichtbar, dass eine männliche Person ein Verkehrszeichen bei sich trug. Auch der Versuch dieser Person sich des Verkehrszeichens durch Wegwerfen zu entledigen, half den Tätern nichts. Die Beamten stellten die zwei 15-Jährigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Zudem stellte sich heraus, dass einer der beiden ein Einhandmesser mit sich führte, so dass er sich letzlich zusätzlich strafbar machte. Beide Jugendlichen wurden nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (BF)

