PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann mit Messer schwer verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest,

Limburg (ots)

Limburg an der Lahn, Bahnhofstraße,

Samstag, 25.12.2022, 15:15 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag wurde ein Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in Limburg mit einem Messer schwer verletzt. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte durch die Polizei am Abend festgenommen werden. Gegen 15:15 Uhr wählten Passanten in Limburg den Notruf, da sie in der Bahnhofstraße einen schwerverletzten Mann vorgefunden hatten. Die Polizei und der Rettungsdienst konnten vor Ort einen 54-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen antreffen. Dieser wies Stichverletzungen auf. Der Mann musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 54-Jährige unmittelbar zuvor auf dem Limburger Bahnhofsvorplatz von einem bis dato unbekannten Mann angegriffen und mit einem Messer verletzt. Der Tatverdächtige ergriff zunächst die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 28-jährigen afghanischen Staatsangehörigen aus Limburg. Während der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Tatverdächtigen, bei dem mehrere Polizeistreifen, ein Hubschrauber und ein Diensthund zum Einsatz kamen, konnte dieser am Abend an seiner Wohnanschrift angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Nach Abstimmung mit der Limburger Staatsanwaltschaft wurde die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft und der 28-Jährige in Gewahrsam genommen. Von dort soll er am morgigen Tage dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen, insbesondere zu dem genauen Tatablauf und den Hintergründen der Tat, aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

