Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Friedberg: Durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Friedberg (ots)

Ein 21-jähriger, syrischer Staatsangehöriger wurde am Sonntagabend (21.05.) in Friedberg durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei noch in der Nacht einen 18-Jährigen deutschen Staatsangehörigen in Friedberg festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen soll der Tatverdächtige am heutigen Montag (22.05.) aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt werden.

Da nach derzeitigem Stand davon auszugehen ist, dass mehrere unbeteiligte Personen das Geschehen beobachtet und sodann die Rettungskräfte verständigt haben werden der Polizei bislang namentlich noch nicht bekannte Zeugen dringend gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern der Wetterauer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Der konkrete Tathergang sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Derzeit können daher keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Staatsanwalt Volker Bouffier, stellv. Pressesprecher Staatsanwaltschaft Gießen

Polizeihauptkommissar Tobias Kremp, Pressesprecher Polizeipräsidium Mittelhessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell