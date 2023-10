Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Greiz (ots)

Greiz: Am 11.10.2023 gegen 11:20 Uhr ereignete sich auf der B92 an der Einmündung zur Ortschaft Hohenölsen ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Zuge einer Vorfahrtsmissachtung im Kreuzungsbereich zur Kollision eines Pkw Renault (Fahrerin 70) und eines Pkw Ford (Fahrer 62), wobei die 70-jährige schwere Verletzungen davontrug und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im 5-stelligen Bereich und die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. (BF)

