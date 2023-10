LPI-G: Unbekannte in Garage

Altenburg (ots) - Pahna: ein Kinderlaufrad der Marke Pucky stahlen unbekannte Diebe am vergangenen Sonntag (08.10.2023). Das Laufrad war im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr auf dem Spielplatz des Campingplatzes in Pahna abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Die 50-jährige Eigentümerin meldete am gestrigen Tag (10.11.2023) der Altenburger Polizei. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen (Bezugsnummer 0264233/2023) werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu ...

