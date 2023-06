Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Widerstand geleistet

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag gegen 13:18 Uhr wurde die Polizei zu einem Randalierer in ein Mehrfamilienhaus in Grünstadt gerufen. Bei Eintreffen der Beamten hatte der Verantwortliche die Örtlichkeit verlassen. Kurz darauf erschien dieser wieder vor dem Anwesen und ging aggressiv auf die eingesetzten Beamten zu. Da der junge Mann nicht zu beruhigen war, wurde dieser gefesselt. Hierbei wehrte er sich, bedrohte und beleidigte die Polizisten, schlug und trat um sich und verletzte hierbei zwei Beamte leicht. In Abstimmung mit der Unterbringungsbehörde der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde der Randalierer in eine psychiatrische Fachklinik verbracht. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands sowie Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Die im Rahmen des Einsatzes leicht verletzten Polizeibeamten konnten ihren Dienst fortsetzten.

