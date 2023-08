Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Ladendieb geht nach vorläufiger Festnahme in Haft

Gadebusch (ots)

Am 22. August kam es in einem Supermarkt in der Gadebuscher Straße in Lützow zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 21-jähriger Mann entwendete mehrere Waren und verletzte einen Passanten, der ihn an der Flucht hindern wollte.

Gegen 09:45 Uhr wollte der 21-Jährige Zahncreme im Wert von etwa 150 Euro aus dem Supermarkt entwenden. Als er dabei durch die Kassiererin bemerkt wurde, flüchtete er mit dem Diebesgut. Passanten vor dem Markt wurden auf den Diebstahl aufmerksam und versuchten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei verletzten sich einer der Passanten und der Täter leicht.

Der weißrussische Tatverdächtige wurde aufgrund seiner Verletzungen durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Er wurde im Anschluss auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am heutigen Tag der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Schwerin vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

