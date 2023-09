Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Meschede (ots)

Am 02.09.2023, um 05.50 Uhr, kam es in Meschede in der Straße "Auf`m Brinke" zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer verlor im Wendehammer der Sackgasse die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er dort zuvor mehrfach mit durchdrehenden Reifen driftete. Er kollidierte mit einem in dem Wendehammer geparkten LKW mit Sattelauflieger, in welchem der Fahrer in seiner Kabine schlief. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Durch den Aufprall wurde der PKW-Fahrer leicht, sein 22-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Dieser musste mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt werden. An dem PKW entstand Totalschaden, an dem Sattelauflieger hoher Sachschaden. In der Atemluft des PKW-Fahrers konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Dem 22-jährigen PKW-Fahrer wurde in der Polizeiwache Meschede eine Blutprobe entnommen- sein Führerscheinwurde wurde sichergestellt. (Kli.)

