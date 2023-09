Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neue Polizistinnen und Polizisten im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Heute ist ein wichtiger Tag für die Polizei NRW. Jedes Jahr am 01. September treten die neuen Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare ihren Dienst nach ihrer dreijährigen Ausbildung an. Landrat Dr. Karl Schneider und Abteilungsleiter Polizei Polizeidirektor Klaus Bunse luden die Neuzugänge der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ins Kreishaus nach Meschede ein und begrüßten sie in feierlicher Atmosphäre. Insgesamt fangen 30 Polizistinnen und Polizisten ihren ersten Dienst bei uns im Kreis an. Zusätzlich wurden vier erfahrene Beamtinnen und Beamte in de HSK versetzt. Die Neuzugänge werden auf sechs der sieben Polizeiwachen und auf die Kriminalpoli verteilt. Ihren ersten Dienst werden sie in den nächsten Tagen antreten und für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im HSK sorgen.

