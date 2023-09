Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenverkehrsgefährdung

Sundern (ots)

Die Polizei in Sundern kontrollierte am Donnerstag gegen 12:10 Uhr einen 26jährigen Autofahrer aus Eslohe. Er war im Bereich der Recklinghauser Straße durch eine gefährliche Fahrweise aufgefallen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geriet er in mehreren Fällen in den Gegenverkehr, sodass dieser Ausweichmanöver vornehmen musste. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von starken Medikamenten stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der Beschuldigte konnte die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzten.

