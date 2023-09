POL-HSK: Radfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Arnsberg (ots) - Am Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter über einen Balkon gewaltsam Zugang zu einer Wohnung am Fresekenweg in Neheim. Die Tat fand im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr statt. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

