POL-UN: Unna - Polizei und Seniorenhelfer geben Präventionshinweise beim Seniorentag

Schwerte (ots) - Nach einem Einbruch in eine Metzgerei in der Bahnhofstraße in Schwerte hat die Polizei in der Nacht zu Freitag (28.07.) zwei Tatverdächtige festgenommen. Zeugen hörten gegen 1:55 Uhr laute Geräusche, beobachteten zwei Personen beim gewaltsamen Eindringen in das Geschäft und wählten den Notruf. Als alarmierte Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, ...

