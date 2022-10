Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Vandalismus in Erbacher Innenstadt/Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots)

Nachdem es in der Zeit von Mittwochabend (19.10.) auf Freitagmorgen (21.10.) zu Beschädigungen an mehreren Objekten in der Erbacher Innenstadt kam, sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Unbekannten beschmierten die Schaufensterscheibe und den Briefkasten eines Friseursalons in der Jahnstraße mit Farbe. Ähnlich gingen sie auch in den Toiletten einer Parkanlage in der Lustgartenstraße und den Fenstern einer Sporthalle in der Otto-Glenz-Straße vor. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ob die Fälle in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Erbach unter der Rufnummer 06062 953-0 zu melden.

