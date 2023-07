POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Diebstahl eines Mercedes Sprinters gesucht

Bergkamen (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter mit Sturmhauben sind in der Nacht zu Donnerstag (27.07.) zwischen 2:00 und 2:10 Uhr gewaltsam in einen Kiosk an der Weddinghofer Straße in Bergkamen eingebrochen und haben diverse Tabakwaren entwendet. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in einer Tüte über die Weddinghofer Straße in Richtung Bambergstraße. ...

