LPI-G: Wasserflasche flog aus dem Fenster

Gera (ots) - Gera: Ein Einfamilienhaus Am Schafgraben in Gera geriet ins Visier von Einbrechern. Die Abwesenheit der Hauseigentümer machten die Täter zu Nutze und brachen schließlich gewaltsam über eine Terrassentür in das Haus ein. Mit aufgefundenem Bargeld sowie Schmuck flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Die Tatzeit lässt sich aktuell auf den Zeitraum vom Dienstag (10.10.2023, 14:00 Uhr) bis Donnerstag (12.10.2023) eingrenzen. Die Kripo übernimmt die ...

