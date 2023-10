Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Beim Wenden auf der Keltenstraße Motorradfahrer übersehen - Biker bei folgendem Unfall leicht verletzt

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Am Montagabend hat eine 35-jährige Autofahrerin beim Wenden auf der Keltenstraße einen nahenden Motorradfahrer übersehen und so einen Unfall verursacht. Gegen 18.45 Uhr fuhr die 35-Jährige mit einem VW Tiguan im Bereich der Keltenstraße 6 vom Fahrbahnrand an, um mit ihrem Auto auf der Straße zu Wenden. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen 33-jährigen Motorradfahrer, der sich mit einer 600er Yamaha auf der Keltenstraße dem Tiguan näherte. In der Folge kam es zwischen dem Biker und dem Auto zur Kollision, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich dabei Verletzungen an der linken Körperseite zuzog. Eine nach der Verständigung eintreffender Rettungswagenbesatzung brachte den leicht verletzten Biker zur weiteren Untersuchung in die Tuttlinger Klinik. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell