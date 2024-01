Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Person bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Obersontheim: Einbruch in Baustelle

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstag 19 Uhr und Dienstag 14:30 Uhr Zutritt zu einer Baustelle in den Schlossgärten. Dort entwendete er Getränkeflaschen und zwei Spülkästen. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Person bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagabend gegen 17:20 Uhr befuhr ein 70-jähriger VW-Fahrer die Gaildorfer Straße in Richtung der B290. Dabei erkannte er zu spät, dass ein 67-jähriger Fußgänger die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 67-Jährige stürzte und hierbei schwer verletzt wurde. Er kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

