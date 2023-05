POL-GÜ: Fund einer leblosen Person im Stadtgraben Güstrow

Güstrow (ots) - Gegen 15:30 Uhr des 11.05.2023 betrat die 78-jährige Rentnerin die Filiale der Ostseesparkasse in Satow im Landkreis Rostock, um am Schalter 48.000 Euro abzuheben. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Bank wirkte feinfühlig auf die Dame ein und hinterfragte ihr Vorhaben. Die Rentnerin gab an, per einen Anruf darüber informiert worden zu sein, dass ihr ...

mehr