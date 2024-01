POL-EN: Gevelsberg - Ein derzeit unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus

Ennepetal (ots) - Am Samstag, den 30.12.2023, im Tatzeitraum von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr trennte ein derzeit unbekannter Täter Kabel von Bewegungsmelder im rückwärtigen Garten- und Wintergartenbereich eines freistehenden Einfamilienhauses im Narzissenweg, in Ennepetal durch. Vermutlich diente diese Handlung der Vorbereitung in das freistehende Einfamilienhaus ...

