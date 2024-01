Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Schwelm (ots)

Am Sonntag, den 31.12.2023, gegen 13.40 Uhr, kam es in der Barmer Straße, in Schwelm, im Bereich der Zufahrt der dortigen Friedhofsgärtnerei, zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Schwelmerin übersah beim Zurücksetzten aus der Zufahrt einen 38-jährigen Schwelmer Fußgänger und touchierte diesen mit ihrem VW Golf. Durch die Kollision stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte sich leicht. Der 38-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell