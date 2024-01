POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in ein Einfamilienhaus im Fasanenweg

Sprockhövel (ots) - Am Samstag, den 30.12.2023, in der Zeit von 11.45 Uhr bis 18.10 Uhr schlugen unbekannte Täter den Glaseinsatz einer Terrassentür ein und gelangten hierdurch in das Haus. Der oder die Täter durchsuchten den Wohnraum vermutlich nach Wertgegenständen, wurden aber vermutlich durch den ebenfalls im Haus anwesenden Bewohner gestört und flüchteten sodann in unbekannter Richtung. Der Beuteschaden wird ...

mehr