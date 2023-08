Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mann geht auf Kassiererin in Discounter los - Polizei sucht weitere Zeugen!

Freiburg (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung im Kassenbereich eines Discounters in der Friedrichstraße wurde der Polizei am Montag, 21.08.2023 gegen 19.20 Uhr gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 28 Jahre alter Mann auf eine Verkäuferin an der Kasse losgegangen sein soll. Zuvor wollte diese an der Kasse die von dem 28-jährigen mitgeführte Tasche einsehen. Daraufhin reagierte der Mann zunächst verbal aggressiv und versuchte anschließend nach der 53 Jahre alten Verkäuferin zu schlagen. Drei männliche Personen schritten ein, um weitere Angriffe abzuwehren. Auch den eingesetzten Beamten gegenüber verhielt sich der 28-jährige gegenüber verbal aggressiv. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Verkäuferin wurde nicht verletzt. Da der Vorfall von einigen Personen im Discounter beobachtete werden konnte, bittet das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) diese, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell