Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Ein unbekannter Täter versuchte in ein freistehendes Einfamilienhaus einzudringen

Sprockhövel (ots)

Im Tatzeitraum vom Samstag, den 30.12.2023, 17.30 Uhr bis zum Sonntag, den 31.12.2023, 10.00 Uhr verschob ein derzeit unbekannter Täter in der Schultenbuschstraße, in Sprockhövel auf der Terrasse eines freistehenden Einfamilienhauses Terrassenmöbel und hatte versucht einen Rollladen hochzuschieben. Zudem waren durch den unbekannten Täter ein Bewegungsmelder verdeckt und eine Lampe sowie ein Blumentopf beschädigt worden. Aus bisher ungeklärten Gründen ließ der unbekannte Täter von seinem Tatvorhaben ab und verließ die Örtlichkeit ohne weitere Versuche zu unternehmen in das Einfamilienhaus einzudringen.

