FW-EN: Kurzes Unwetter sorgt für drei Einsätze

Die Sturmböen und der Starkregen waren gestern zum Glück nur für kurze Dauer, sorgten aber trotzdem für drei Einsätze der Feuerwehr Wetter (Ruhr).

Um 14:37 Uhr ging es für die Löscheinheit Alt-Wetter und den Tagesdienst in die Gartenstraße. Hier war ein Ast durch den böigen Wind abgebrochen und auf den Gehweg gefallen. In Zusammenarbeit mit dem Stadtbetrieb wurde der Ast beseitigt. Vom Korb der Drehleiter aus kontrollierten die Einsatzkräfte den Baum anschließend noch auf weitere lose Äste. Der Einsatz konnte dann nach ca. dreißig Minuten beendet werden.

Die nächste Alarmierung erfolgte um 15:15 Uhr für den Tagesdienst sowie die Löscheinheit Wengern. In der Esborner Straße waren an mehreren Bäumen große Äste durch den Wind abgebrochen und lagen auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr zerkleinerte das Bruchholz und räumte es beiseite. Auch hier kam wieder die Drehleiter zum Einsatz. Angebrochene Teile der Baumkronen wurden mittels Motorsäge ebenfalls entfernt und am Straßenrand abgelegt. Nachdem die Fahrbahn grob gereinigt war, rückten alle Kräfte nach eineinhalb Stunden wieder ein.

Auf der Rückfahrt zum Standort musste schließlich auch in der Ruhrstraße noch ein abgebrochener Ast beseitigt werden. Aufgrund des kleineren Ausmaßes setzten die Einsatzkräfte hier nur eine Handsäge ein und zerkleinerten das Holz. Nachdem die zersägten Stücke weggeräumt waren, konnte die Fahrbahn hier ebenfalls wieder frei gegeben werden. Einsatzende nach dreißig Minuten.

