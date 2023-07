Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Wochenende: - Flächenbrand - Gefahrenbaum - Brandmeldealarm -

Wetter (Ruhr) (ots)

Eine kurze Anfahrt zur Einsatzstelle hatte die Löscheinheit Alt-Wetter am Samstag um 17:22 Uhr.

In der Remestraße war es in Höhe der Skateranlage aus noch ungeklärter Ursache zu einem Flächenbrand gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten ca. 50 m² Wiese und Unterholz. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer mit einem C-Rohr und hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Eine Ausbreitung auf weiteres Buschwerk konnte so verhindert werden. Nach den Aufräumarbeiten rückten die eingesetzten Kräfte nach gut dreißig Minuten wieder ein.

Gerade wieder am Standort angekommen, erreichte die Löscheinheit um 17:55 Uhr die nächste Alarmierung. Im Tiefen Weg drohte ein großer Ast auf Straße und Gehweg zu stürzen. Der Ast wurde mittels Drehleiter aus dem Baum entfernt. Anschließend wurde die Baumkrone noch nach weiterem Astbruch kontrolliert. Einsatzdauer hier ca. vierzig Minuten.

Am Sonntagvormittag rückte die Löscheinheit Alt-Wetter gegen 10:30 Uhr dann zum dritten Mal an diesem Wochenende aus. In einer Senioreneinrichtung in der Friedrichstraße hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass angebrannte Brotreste in einem Toaster hierfür verantwortlich waren. Mitarbeiter der Einrichtung hatten den Toaster bereits ausgeschaltet und nach draußen verbracht. Der Bereich wurde vom eingesetzten Trupp noch einmal kontrolliert, dann konnte der Einsatz nach gut dreißig Minuten beendet werden.

