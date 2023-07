Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Donnerstag, 20.07.2023 um 09:53 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Straße "Auf der Bleiche" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das komplette Produktionsgebäude geräumt und der Angriffstrupp konnte direkt zur Erkundung vorgehen. Anschließend konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei Montagearbeiten einer neuen Sprinkleranlage hatte versehentlich ein Rauchmelder in einem Bürobereich ausgelöst. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und alle Kräfte konnten den Einsatz nach 20 Minuten beenden.

