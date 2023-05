FW-EN: Patientenrettung über Drehleiter

Sprockhövel (ots) - Am Freitag verunfallten gegen 7.40 Uhr auf der Gevelsberger Straße im Bereich Stefansbecke zwei PKW. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. An beiden PKW wurden die Batterien aus Sicherheitsgründen abgeklemmt. Einsatzende war gegen 8.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Sprockhövel Pressestelle Matthias Kleineberg ...

