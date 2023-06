FW-EN: Feuerwehr gibt Schlange Freiheit zurück

Sprockhövel (ots) - Am Dienstagabend verunfallten auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Münster ein LKW und ein PKW. Die daraufhin gegen 19.20 Uhr alarmierte Feuerwehrsicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Der Fahrer des PKW wurde bereits bei Eintreffen der Feuerwehr vom Rettungsdienst versorgt. Dieser musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr reinigte die Einsatzstelle und beendete gegen 20.25 Uhr ...

