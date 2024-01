Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperliche Auseinandersetzung - Diebstähle aus Autos

Aalen (ots)

Backnang: Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung

Bei einer Veranstaltung anlässlich des Silvesterlaufs kam es beim Rathaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 18-jähriger Besucher der Veranstaltung wurde gegen 14.30 Uhr bei der Bühne von einem fremden Mann angerempelt und in der Folge auch zu Boden gestoßen. Als der Fremde auf das am Boden liegende Opfer einschlagen wollte, kam ein Jugendlicher dem Opfer zu Hilfe. Der unbekannte Tatverdächtige schlug dann auch auf den Jugendlichen ein. Letztlich wurden bei der Auseinandersetzung alle drei Beteiligte leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Angreifer übernommen. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Er war ca. 180 cm groß, hatte dunkelbraune Haare, hatte eine Zahnlücke und war dunkel gekleidet. Hinweise, die zur Identifizierung des Angreifers beitragen könnten, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Schwaikheim: Wertgegenstände aus Autos entwendet

In der Karlstraße haben unbekannte Diebe aus einem Pkw VW zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag aufgefundenes Münzgeld in Höhe von ca. 20 Euro entwendet. Vermutlich war das Auto nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. Ein identischer Vorfall ereignete sich an Neujahr in der Friedenstraße. Auch dort konnten die Diebe aus einem geparkten Auto Wertgegenstände, wie Bargeld und Geldkarten, erbeuten. Die Polizei rät: Fahrzeugführer sollten sich beim Verlassen ihrer Autos sorgfälltig vergewissern, dass diese auch ordnungsgemäß abgeschlossen sind. Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell