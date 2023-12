POL-OG: Baden-Baden - Massiv Widerstand geleistet

Offenburg (ots) - An Heiligabend wurde der Polizei um 19:30 Uhr über Notruf gemeldet, dass ein Firmengebäude in Bischweier nahe der B 462 brennen würde. Der Brand brach nach ersten Erkenntnissen der Polizei vermutlich in einer der im Obergeschoss befindlichen Wohnungen aus, in welchen sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise keine Personen aufhielten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. /E-KK Rückfragen bitte ...

