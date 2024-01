Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Öffentliche Toilette zerstört - Polizei ermittelt wegen ausländerfeidlichen Parolen - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall verursacht und weitergefahren

Eine bislang unbekannte Autofahrerin verursachte am Mittwochabend einen Unfall, bei dem ein Fahrzeug beschädigt wurde und fuhr anschließend ohne anzuhalten davon. Mit ihrem Fahrzeug war die Unbekannte von einer Einfahrt kommend, auf die Salierstraße eingefahren, wobei sie offenbar den VW Golf einer 53-Jährigen übersah. Diese musste -um einen Zusammenstoß zu vermeiden- nach rechts ausweichen, wobei sie gegen eine Verkehrsinsel fuhr. Sachdienliche Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Öffentliche Toilette mutwillig beschädigt

Die öffentliche Toilette in der Gerberstraße nahe des örtlichen Rathauses wurde zwischen Freitag und Dienstag mutwillig beschädigt. Von den Vandalen wurde in der Toilettenschüssel ein Sprengkörper gezündet, wodurch die Schüssel zerstört und Wände und Decke verunreinigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei in Sulzbach bittet nun zur Aufklärung der Tat um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07193/352 entgegengenommen werden.

Fellbach: Zeugen zur Klärung einer Unfallflucht gesucht

Die Polizei Fellbach bittet zu einem Unfallgeschehen um Zeugenhinweise, der sich bereits am 27.12.2023 in der Zeit zwischen 6.45 Uhr und 7.15 Uhr ereignete. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr an diesem Mittwochmorgen die L 1197 in Richtung Oeffingen, als er im Bereich der Einmündung Tournonstraße nach rechts abkam und gegen mehrere Verkehrszeichen und gegen eine Leitplanke prallte. Der Autofahrer hat die Unfallstelle unerlaubterweise danach verlassen. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Den Unfallspuren zufolge müsste das Auto nach dem Geschehen manövrierunfähig gewesen sein und wurde mutmaßlich auch abgeschleppt. Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Unfallfahrzeug um ein Pkw Smart gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf den geflüchteten Autofahrer bzw. seinen Pkw nimmt die Polizei in Fellbach unter tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Polizei ermittelt wegen Ausländerfeindlichkeit

Am Mittwochabend gegen 22.35 Uhr wurden nahe der Asylunterkunft in der Olgastraße zwei sichtbar betrunkene Fußgänger wahrgenommen. Die beiden Männer riefen dort ausländerfeindliche Parolen, die vom Sicherheitsdienst der dortigen Unterkunft wahrgenommen wurden. Die Polizei wurde nach dem Vorfall hinzugezogen und fahndete nach den Personen, die aber nicht mehr festgestellt werden konnten. Von den beiden Männern liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ein Mann war ca. 1,65-1,75m groß, hatte eine schlanke Statur und war ca. 17 bis 25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und sprach hochdeutsch ohne Akzent.

Die zweite Person war größer, etwa 1,80-1,90m, hatte eine schlanke Statur und wurde ebenfalls auf 17-25 Jahre geschätzt. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze über dem Kopf.

Möglicherweise fielen die beiden mutmaßlich betrunkenen Männer an diesem Abend auch andernorts auf. Hinweise auf die beiden Personen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Welzheim: Fernseher entwendet

Am Dienstag gegen 23.35 Uhr wurde aus dem Vorraum einer Bank am Gottlob-Bauknecht-Platz ein Fernseher entwendet. Das Gerat war fest an der Wand montiert und wurde von einem Dieb aus seiner Verankerung gerissen und mitgenommen. Das Gerät der Marke LG hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Wer zu dem Vorfall wahrnehmungen machen konnte, insbesondere auch beim Abtransport des sperrigen Gegenstandes, sollte sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

