Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Streifenwagen fuhren in der Nacht zum Dienstag, 27. Juni, gegen Mitternacht zur Feldmarkstraße, weil eine 30-jährige Frau aus ihrer Wohnung im ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses Gegenstände auf die Fahrbahn und den Fußgängerweg warf. Die Beamten verschafften sich Zugang zu der Wohnung der Frau, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, und fixierten sie. Beim Betreten der Wohnung nahmen die Beamten einen starken Gasgeruch wahr, dessen Ursache bislang noch ungeklärt ist. Aufgrund der Gasentwicklung evakuierten die Polizisten aus Sicherheitsgründen die Bewohner des Mehrfamilienhauses. In der Zwischenzeit versammelten sich mehrere Menschen vor dem Haus und begutachteten die Schäden an ihren Autos. Die 30-Jährige hatte Bücher, Topfpflanzen, Papier und schlussendlich auch eine Bratpfanne aus ihrem Fenster geworfen, welche eine vorbeifahrende Fahrradfahrerin nur knapp verfehlte. Mehrere Autos wurden durch die geworfenen Gegenstände beschädigt und die Fahrbahn sowie der Gehweg vor dem Haus verschmutzt. Die 30-jährige Gelsenkirchenerin wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell