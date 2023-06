Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Ohne über die für das Leichtkraftrad erforderliche Fahrerlaubnis zu verfügen, fuhr ein 19-jähriger Gelsenkirchener am Freitag, 23. Juni 2023, gegen 23.20 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße. In Höhe der Eckhofstraße wurde eine Polizeistreife auf den 19-Jährigen aufmerksam, da er das Motorrad ohne Helm führte. Gegenüber den Beamten gab der junge Mann an, dass er das Fahrzeug lediglich kurz ausprobieren wollte und er sich über sein Fehlverhalten im Klaren sei. Gegen den Gelsenkirchener sowie gegen den Halter des Leichtkraftrads wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Zulassen dieser Handlung ermittelt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell