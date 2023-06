Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann bedroht Nachbar mit Baseballschläger

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Bedrohung in Beckhausen hat die Polizei am Samstag, 24. Juni 2023, gegen einen 46-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Nachbar des Mannes hatte gegen 23.35 Uhr die Polizei zur Veilchenstraße gerufen, nachdem der Gelsenkirchener ihn maskiert mit einem Baseballschläger bedroht hatte. Polizeibeamte kontrollierten den Mann anschließend und stellten in seiner Wohnung diverse Messer sowie Schwefel sicher. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Im Anschluss an die Maßnahmen begab sich der 46-Jährige freiwillig in ärztliche Behandlung. Gegen den Mann leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein.

