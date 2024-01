Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gesprengter Zigarettenautomat - Einbrüche - Auto beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte mutmaßlich beim Einparken einen in der Bonhoefferstraße geparkten Pkw BMW und beschädigte diesen. Nach dem Vorfall flüchtete der Unfallverursacher und hinterließ ca. 2500 Euro. Die Polizei bittet nun zum Unfallgeschehen, das sich am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr ereignete, um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: In Bücherei eingebrochen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormitttag wurde in der Butterstraße in die örtliche Stadtbücherei eingebrochen. Die Einbrecher haben hierzu ein Fenster aufgebrochen und sind in das Gebäude eingestiegen. Dort entwendeten sie aufgefundenes Wechselgeld. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Welzheim: Wohnungseinbruch

Einbrecher drangen zwischen Dienstag- und Donnerstagabend widerrechtlich in ein Wohnhaus im Egerweg ein. Sie haben hierzu eine Terrassentüre aufgebrochen und haben sich auf diese Weise Zugang zum Gebäude verschafft. Soweit bislang festzustellen war, haben die Eindringlinge einige Schmuckstücke in noch unbekanntem Warenwert mitgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Tatgeschehens geben können, sollten sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Auto zerkratzt

In der Silvesternacht wurde im Alemannenweg ein Pkw Opel mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Lackierung des Autos und verursachte dabei ca. 1000 Euro Sachschaden. Hinweise erbittet die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Weinstadt: Zigarettenautomat gesprengt

Am Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr wurde in der Brückenstraße in Großheppach ein Zigarettenautomat gesprengt. Die Täter erbeuteten daraufhin die darin befindliche Geldkassette. Der Automat selbst sowie die darin befindlichen Zigarettenpackungen wurden durch die heftige Detonation vollständig zerstört. Ersten Hinweisen zufolge waren zwei Personen nach dem Vorfall in Richtung Endersbach zu Fuß am Remsufer geflüchtet. Weitere sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

