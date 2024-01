Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, öffentliche Toilette beschmiert, Mann durch umstürzenden Baum verletzt

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb öffnete auf bislang unbekannte Weise zwischen Mittwochmittag 12 Uhr und Donnerstagmorgen 06 Uhr einen verschlossenen geparkten Pkw im Drosselweg. Aus diesem entwendete er einen Geldbeutel. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Öffentliche Toilette beschmiert

Zwischen Dienstag und Mittwoch 07:45 Uhr beschmierte ein Vandale eine öffentliche Toilette in der Worthingtonstraße mit Farbe. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Oberrot: Mann durch umstürzenden Baum verletzt

Aufgrund des Unwetters stürzte am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr ein Baum auf dem Gelände einer Firma in der Sturzbergstraße um und traf einen 62-jährigen Mann. Dieser wurde durch den Baum schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Ebenfalls traf der Baum einen geparkten VW. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

